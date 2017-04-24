Появилось видео из дагестанской школы, где произошел взрыв гранаты

Стали известны новые подробности трагедии в школе Цумадинском районе Дагестана. Появилось короткое видео. Снятое рядом со зданием, где произошло ЧП. СК устанавливает все подробности трагедии.

В понедельник, 24 апреля, в дагестанском селении Агвали произошло ЧП. В школе прогремел взрыв. По предварительным данным, рассказанным замдиректором заведения РИА Новости, один из учеников бросил гранату в компьютерный класс. В помещении шел урок, так что пострадавших оказалось не мало.

По информации МВД республики, погиб один человек. Еще 11 детей получили травмы. Т рое находится в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а также незаконном хранении взрывчатых веществ. СК сообщает, что, по предварительным данным, школьник нашел боеприпас на улице.

Видео: Youtube / Республика Дагестан / Republic of Dagestan