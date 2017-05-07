Появилось видео генеральной репетиции воздушной части Парада Победы над Красной Площадью

Минобороны России опубликовали кадры тренировки "изнутри"

До празднования Дня Победы остались считанные дни. Во многих городах России проходят генеральные репетиции парада Победы.

Тренируются и летные команды. Министерство Обороны России опубликовали на своих официальных страницах в социальных сетях видео генеральной репетиции над небом города - Героя Москвы.

9 мая в небо над Москвой поднимутся более 70 экипажей самолетов и вертолетов. Они пройдут в небе над Москвой и Красной Площадью парадным строем.

Видеокадры опубликованные в интернете вызывают восторг и гордость за нашу Родину.

Видео: YouTube/Минобороны