Появилось видео генеральной репетиции воздушной части Парада Победы над Красной Площадью

До празднования Дня Победы остались считанные дни. Во многих городах России проходят генеральные репетиции парада Победы.
Тренируются и летные команды. Министерство Обороны России опубликовали на своих официальных страницах в социальных сетях видео генеральной репетиции над небом города - Героя Москвы.
9 мая в небо над Москвой поднимутся более 70 экипажей самолетов и вертолетов. Они пройдут в небе над Москвой и Красной Площадью парадным строем.
Видеокадры опубликованные в интернете вызывают восторг и гордость за нашу Родину.
Видео: YouTube/Минобороны