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Появилось видео генеральной репетиции воздушной части Парада Победы над Красной Площадью

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Минобороны России опубликовали кадры тренировки "изнутри"

 До празднования Дня Победы остались считанные дни. Во многих городах России проходят генеральные репетиции парада Победы.

Тренируются и летные команды. Министерство Обороны России опубликовали на своих официальных страницах в социальных сетях видео генеральной репетиции над небом города - Героя Москвы.

9 мая в небо над Москвой поднимутся более 70 экипажей самолетов и вертолетов. Они пройдут в небе над Москвой и Красной Площадью парадным строем.

Видеокадры опубликованные в интернете вызывают восторг и гордость за нашу Родину.

Видео: YouTube/Минобороны

Теги: видео , генеральная репетиция , день победы , минобороны , парад победы
Категории: Общество Лента новостей Новости России

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