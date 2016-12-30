Смертельное ДТП в Удмуртии унесло жизнь двоих человек

В результате столкновения грузовика и легковушки пострадали два водителя и один пассажир. На месте от полученных травм скончались парень и девушка.

На днях, 27 декабря, около половины первого на трассе Ижевск – Глазов водитель ГАЗели не справился с управлением и вылетел на встречку. На бешенной скорости он протаранил легковушку. Все это произошло на глазах у сотрудников ГИБДД. Очевидцы смертельной аварии вызвали МЧС и скорую. Затем поспешили на помощь к пострадавшим.



Появилось видео последствий жуткой аварии. На кадрах можно заметить, что иномарку буквально разворотило от лобового удара. Легковушку отбросило на несколько метров в сторону и она оказалась в снегу. Как позже описывали сотрудники Госавтоинспекции, им пришлось выкапывать автомобиль из снега для того, чтобы освободить пострадавших.



Вероятно, водитель допустил занос и грузовика не справился с управлением, из-за чего протаранил легковушку. Известно, что водитель и пассажир ГАЗели получили травмы, но они смогли самостоятельно покинуть салон автомобиля. Приехавшие на место медики констатировали смерть двоих пассажиров легковушки. Еще одного пассажира и водителя госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Также в больницу доставили пассажира и водителя грузовика.



В данный момент выясняются детали случившегося. Ранее мы уже писали, что жуткая авария в Глазовском районе унесла жизни девушки и парня. К сожалению, аварии на дорогах - не редкость. На днях в Подмосковье под колеса полицейского автомобиля угодил пешеход.

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