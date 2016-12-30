ДТП: В Подмосковье под колеса полицейского автомобиля угодил пешеход

Мужчина получил травму живот и нуждался в медицинской помощи. Однако правоохранители увезли потерпевшего в неизвестном направлении.

Накануне, 29 декабря, около семи часов вечера в Балашихе Московской области полицейский автомобиль задавил пешехода. Инцидент произошел напротив дома №97 по улице Советская. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



В результате столкновения, потрепавший мужчина 32 лет получил различные повреждения. Очевидцы происшествия вызвали скорую. Приехавшие на место ДТП медики диагностировали у пострадавшего травму живота. По мнению врачей, мужчину в срочном порядке необходимо было госпитализировать. Однако неожиданно на место аварии приехал полковник полиции. Он, угрожая задержанием бригаде скорой помощи, увел пешехода к служебной машине. Затем автомобиль уехал в неизвестном направлении. Впрочем, сам сотрудник полиции не представился.



В свою очередь медики сообщили о случившимся руководству, было направлено официальное заявление в дежурную часть. В данный момент идет проверка.

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Видео: youtube, Trucks Yard / Грузовой Двор