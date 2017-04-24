Неловкий отец выронил 1,5-годовалую дочь на кафель в фитнес-клубе

Полуторагодовалая девочка пострадала в бассейне фитнес-клуба

В Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали совсем маленькую девочку. По предварительным данным, ей стало плохо после падения с существенной в таком возрасте высоты. Отец уронил полуторагодовалую дочку на кафельный пол.

Как сообщается, девочку привезли в больницу имени Филатова около половины девятого часа вечера в субботу, 22 апреля. Ребенка привезли из расположенного на проспекте Обуховской обороны фитнес-клуба.

Медики диагностировали открытую травму головы, сотрясение мозга и перелом височной кости. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив