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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 10:30
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Неловкий отец выронил 1,5-годовалую дочь на кафель в фитнес-клубе

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Полуторагодовалая девочка пострадала в бассейне фитнес-клуба

В Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали совсем маленькую девочку. По предварительным данным, ей стало плохо после падения с существенной в таком возрасте высоты. Отец уронил полуторагодовалую дочку на кафельный пол. 

Как сообщается, девочку привезли в больницу имени Филатова около половины девятого часа вечера в субботу, 22 апреля. Ребенка привезли из расположенного на проспекте Обуховской обороны фитнес-клуба. 

Медики диагностировали открытую травму головы, сотрясение мозга и перелом височной кости. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив

Теги: петербург , ребенок получил травмы , травмы после падения с высоты , фитнес-клуб
Категории: Новости СПб Происшествия

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