Полтавченко просят отказаться от строительства храма в Малиновке

В Петербурге Справедливороссы против храма в парке Малиновка. В письме губернатору они просят не согласовывать запланированную постройку.

В Петербурге депутаты ЗакСа от партии "Справедливая Россия" обратились к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой не согласовывать постройку храма в парке Малиновка.

В письме губернатору говорится о том, что запланированная постройка может появиться в единственном парке в районе. Все это благодаря поправкам в закон о Генеральном плане, решение которых примут 7 июня в городском парламенте.

Справедливороссы пишут, что в обществе споры о постройке в парке Малиновка ведутся уже 4 года. За это время активисты провели многочисленные митинги, одиночные пикеты, собрали более 30 000 подписей в защиту парка.

Напомним, в 2013 году горожане узнали о возможном строительстве 67-метровой церкви в парке. Местные жители неоднократно оспаривали проект разными способами. Главным аргументом против строительства было то, что Малиновка – единственный большой парк в районе, которому грозит значительно сокращение площади, в случае постройки. После протеста горожан в Смольном отказались от застройки парка.

Но в 2015 году изменения в Генеральный план и история началась заново. Поступило предложение от депутата Виталия Милонова все же осуществить строительство церкви. После чего парламентарии проголосовали за перевод территории в зону деловой застройки, несмотря на чиновников городского правительства.

Фото: "Вконтакте" группа "Санкт-Петербург.ру", пользователь "Вконтакте" Иван Максименко