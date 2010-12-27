Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Полиция Петербурга задержала мужчин, совершившие серию разбоев
Сегодня, 12:07
0
Shdaria
95

Полиция Петербурга задержала мужчин, совершившие серию разбоев

0
 
 

В Петербурге сотрудники полиции раскрыли серию нападений в Купчино.

 В Петербурге задержали троих мужчин по подозрению в совершении нескольких разбоев. 

Серия разбойных нападений были совершены в Купчино во второй половине мая. От неизвестных пострадали два водителя и один прохожий.

Нападения были совершены в одном и том же месте - у дома 95 на Софийской улице. Известно, что 21 мая мужчины напали на 24-летнего прохожего, а на следующий день там же гость из Средней Азии лишился автомобиля "Дэу Нексия". 25 мая утром злоумышленники угнали "Шевроле Клан" у 33-летнего таксиста. 

Полицейские Фрунзенского района задержали троих неизвестных по подозрению совершенных преступлений. Установлено, что все - приезжие из Средней Азии. Мужчинам от 23 до 27 лет, в Петербурге нигде не работаеют.

Серию нападений раскрыли, а  у разбойников изъяли все похищенное.

Теги: купчино , нападение , петербург , преступники из средней азии , разбойники
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5