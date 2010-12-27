Полиция Петербурга задержала мужчин, совершившие серию разбоев

В Петербурге сотрудники полиции раскрыли серию нападений в Купчино.

В Петербурге задержали троих мужчин по подозрению в совершении нескольких разбоев.

Серия разбойных нападений были совершены в Купчино во второй половине мая. От неизвестных пострадали два водителя и один прохожий.

Нападения были совершены в одном и том же месте - у дома 95 на Софийской улице. Известно, что 21 мая мужчины напали на 24-летнего прохожего, а на следующий день там же гость из Средней Азии лишился автомобиля "Дэу Нексия". 25 мая утром злоумышленники угнали "Шевроле Клан" у 33-летнего таксиста.

Полицейские Фрунзенского района задержали троих неизвестных по подозрению совершенных преступлений. Установлено, что все - приезжие из Средней Азии. Мужчинам от 23 до 27 лет, в Петербурге нигде не работаеют.

Серию нападений раскрыли, а у разбойников изъяли все похищенное.