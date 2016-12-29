Трое подростков ограбили сверстника прямо в ТРК Приморского района

Правоохранители задержали троих несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет, которых подозревают в разбойном нападении на их сверстника.

В субботу, 4 февраля, в торгово-развлекательном комплексе "Сити Молл" около метро "Пионерская" произошло ЧП. Компания злоумышленников напала на 14-летнего подростка. У пострадавшего отобрали имущество. Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.

За короткий срок удалось вычислить нападавших. Скорее всего в этом помогло то, что преступление произошло в ТРК, где везде стоят камеры. В результате задержали троих разбойников. Оказалось, что все злоумышленники не многим старше пострадавшего – от 14 до 15 лет. Полицейским удалось изобличить подростков в преступлении. Похищенное также нашли у них.

Теперь трое подростков стали фигурантами уголовного дела, заведенного ранее. Всех подозреваемых отпустили по домам. Но взяли с них подписку о невыезде.

Ранее мы сообщали, что накануне в Петербурге седой грабитель с пистолетов выгреб выручку из кассы булочной. Злоумышленнику посчастливилось завладеть 25 тысячами рублей и благополучно скрыться с места преступления.