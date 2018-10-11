"Хотел пошутить": петербургский шестиклассник "заминировал" ТРК "Сити Молл" и IT-компанию в Волгограде

Он звонил с телефона своей 40-летней матери.

Петербургского 12-летнего школьника задержали по подозрению в заведомо ложных сообщениях об актах терроризма. Об этом сообщили городские СМИ.

Сначала 19 июля около 16:45 он позвонил на телефон службы безопасности ТРК "Сити Молл" на Коломяжском проспекте. Он сказал, что 4-ый этаж комплекса заминирован. Звонили с телефона 40-летней петербурженки. В 17:20 звонок с того же номера раздался в колл-центре IT-компании в Волгограде. Неизвестный рассказал, что взрыв на втором этаже произойдет через четыре минуты.

Сотрудники полиции задержали в квартире на набережной Черной речки 12-летнего ученика школы Приморского района. Он сказал, что хотел просто "пошутить". В ТРК "Сити Молл" взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

В мае кондуктор автобуса "заминировал" Центр образования на Слободской улице.

Фото: Piter.TV