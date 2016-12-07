Полиция Кемерова прокомментировала видео жесткой драки после ДТП

Стали известны подробности жесткой кемеровской драки, видео с которой недавно попало в Сеть.

Жители Кемерова всю неделю обсуждают жесткое видео, которое появилось в социальных сетях еще 22 февраля. Тогда во "ВКонтакте" пользователи залили шестиминутный ролик, снятый на авторегистратор в одном из районов города. В кадр попала жесткая вечерняя драка пассажиров двух иномарок. В ходе дорожного столкновения группа мужчин "южной национальности" хорошенько избила своего оппонента. У мужчины было серьезно разбито лицо: кровь заливала глаза, нос и рот потерпевшего.

Издание "Сибдепо" сообщает, что спустя неделю после публикации видео случившееся прокомментировала полиция. Силовики признались, что драка произошла еще в 2014 году, однако никто из ее участников не обратился в "органы". И только после публикации видео к ним пришел мужчина, который представился потерпевшим в этом ЧП. Он рассказал, что столкновение произошло в ноябре три года назад. Сейчас офицеры проводят проверку по этому факту.

Впрочем, виновные в случившемся вполне могут не понести никакого наказания. По российскому законодательству, срок давности подобного преступления измеряется двумя годами. Получается, что с ноября 2016 года участники побоища не несут за него никакой ответственности.

Видео: Максим Глушенков, VK