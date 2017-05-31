"Полицейский с Рублевки" 16 серия: Гришу и его коллег хотят подставить

На ТНТ подошел к концу второй сезон культового сериала "Полицейский с Рублевки". На этот раз события разворачивались не в элитном московском районе, а в Бескудниково. Измайлову и его коллегам пришлось нелегко: они гонялись за обычными хулиганами, ездили на отечественных легковушках и мечтали о возвращении "домой". К чему это привело, узнаем в финальной серии.

В четверг, 1 июня, выходит заключительный эпизод "Полицейского с Рублевки", который окажется на редкость интригующим. Создатели сериала опять подсунули сложное дельце московским копам. На этот раз действия будут разворачиваться в ресторане, где сестра Гриши Ника отмечает свадьбу с Костей. Естественно, на пир в честь молодоженов пришли и друзья, и коллеги. Но вот незадача Яковлев и его подопечные намереваются испортить праздник. Они подбрасывают труп в кафешку, создавая иллюзию места преступления. Кроме того, в местное отделение поступает звонок о данном происшествии и, разумеется, правоохранители моментально пребывают по адресу.

Все это Грише очень не нравится. Парень не может допустить, чтобы свадьба сестры была испорчена, поэтому он берет дело в свои руки.

Чем закончится 16 серия "Полицейского с Рублевки" и сможет ли Гриша вернуться в элитный район, узнаем уже сегодня в 21:00 на ТНТ. Не пропустите финал второго сезона.

Кстати, если вам вдруг не посчастливилось увидеть предыдущие серии, не расстраивайтесь. Они давно уже доступны к просмотру онлайн.

Анастасия Усцова

Фото и видео: официальная группа сериала "Полицейский с рублевки" вконтакте