Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Кино
Сегодня, 23:00
0
Ustsova
77
Код вставки плеера

"Полицейский с Рублевки" 16 серия: Гришу и его коллег хотят подставить

0
 
 

На ТНТ подошел к концу второй сезон культового сериала "Полицейский с Рублевки". На этот раз события разворачивались не в элитном московском районе, а в Бескудниково. Измайлову и его коллегам пришлось нелегко: они гонялись за обычными хулиганами, ездили на отечественных легковушках и мечтали о возвращении "домой". К чему это привело, узнаем в финальной серии.

В четверг, 1 июня, выходит заключительный эпизод "Полицейского с Рублевки", который окажется на редкость интригующим. Создатели сериала опять подсунули сложное дельце московским копам. На этот раз действия будут разворачиваться в ресторане, где сестра Гриши Ника отмечает свадьбу с Костей. Естественно, на пир в честь молодоженов пришли и друзья, и коллеги. Но вот незадача Яковлев и его подопечные намереваются испортить праздник. Они подбрасывают труп в кафешку, создавая иллюзию места преступления. Кроме того, в местное отделение поступает звонок о данном происшествии и, разумеется, правоохранители моментально пребывают по адресу.

полицейский с рублевки смотреть онлайн финал последняя серия воторого сезона 8 серия 16 серия о чем где смотреть дата выхода анонс трейлер

Все это Грише очень не нравится. Парень не может допустить, чтобы свадьба сестры была испорчена, поэтому он берет дело в свои руки.

полицейский с рублевки смотреть онлайн финал последняя серия воторого сезона 8 серия 16 серия о чем где смотреть дата выхода анонс трейлер

Чем закончится 16 серия "Полицейского с Рублевки" и сможет ли Гриша вернуться в элитный район, узнаем уже сегодня в 21:00 на ТНТ. Не пропустите финал второго сезона.

полицейский с рублевки смотреть онлайн финал последняя серия воторого сезона 8 серия 16 серия о чем где смотреть дата выхода анонс трейлер

Кстати, если вам вдруг не посчастливилось увидеть предыдущие серии, не расстраивайтесь. Они давно уже доступны к просмотру онлайн.

полицейский с рублевки смотреть онлайн финал последняя серия воторого сезона 8 серия 16 серия о чем где смотреть дата выхода анонс трейлер

Анастасия Усцова

Фото и видео: официальная группа сериала "Полицейский с рублевки" вконтакте

Теги: когда о чем дата выхода , новая серия , полицейский с рублевки , полицейский с рублевки смотреть , полицейский с рублевки смотреть онлай , последняя серия 2 сезона полицейского с рублевки , смотреть онлайн финал , финал
Категории: Лента новостей Кино

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5