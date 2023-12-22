Хачанов вышел в финал турнира в Дохе

В полуфинале россиянин обыграл Алексея Попырина из Австралии.

Российский представитель Карен Хачанов вышел в финал международного теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого в 2024 году превышает 1,4 миллиона долларов. Спортсмен со вторым номером посева в полуфинальном состязании смог обыграть австралийца Алексея Попырина. Матч завершился с результатом 7:6 (14:12), 6:2. Оппоненты провели на корте друг против друг 1 час 48 минут. Следующим соперником россиянина станет лидер матча между Якубом Меншиком из Чехии и Гаэлем Монфисом из Франции.

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Фото и видео: YouTube / Tennis TV