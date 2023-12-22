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Хачанов вышел в финал турнира в Дохе

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В полуфинале россиянин обыграл Алексея Попырина из Австралии.

Российский представитель Карен Хачанов вышел в финал международного теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого в 2024 году превышает 1,4 миллиона долларов. Спортсмен со вторым номером посева в полуфинальном состязании смог обыграть австралийца Алексея Попырина. Матч завершился с результатом 7:6 (14:12), 6:2. Оппоненты провели на корте друг против друг 1 час 48 минут. Следующим соперником россиянина станет лидер матча между Якубом Меншиком из Чехии и Гаэлем Монфисом из Франции.

Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

Теги: атр, доха, карен хачанов, катар, полуфинал, финал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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