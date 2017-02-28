Сорвавшийся на Белы Куна шестиклассник оказался паркурщиком

Выясняются подробности вчерашнего падения школьника с пятого этажа

В Петербурге медики продолжают бороться за жизнь 12-летнего школьника, который сорвался с крыши пятиэтажного здания, расположенного на улице Белы Куна в Купчино. Между тем выяснились некоторые подробности произошедшего.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 27 февраля, около четырех часов дня. С крыши дома №20 по улице Белы Куна сорвался школьник. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Часть свидетелей ЧП сообщила, что на крыше вместе со школьником находились 2 его друга, предположительно, девочки. Они же писали, что падение было больше похоже на несчастный случай, чем на попытку самоубийства.

Мальчик госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, закрытым переломом лобной и теменной костей, закрытой травмой груди и живота с повреждением внутренних органов, множественными переломами ребер, в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, мальчик показывал сверстникам акробатические трюки на краю крыши и сорвался.

Видео: архив