Под Саратовом обряд "очищения" закончился смертью

В 20ти градусный мороз на дороге обнаружили обнаженных пенсионеров и доставили в больницу с обморожением. Женщину медикам спасти не удалось. За жизнь мужчины борются врачи.

Трагедия произошла в Федоровском районе Саратовской области в минувшие выходные.

Ранним утром 29 января в 300 метрах от села Мунино на дороге обнаружили шагающих в обнаженном виде мужчину и женщину 1954 и 1955 годов рождения. На улице было около 20 градусов мороза. С сильным переохлаждением и обморожениями, в состоянии алкогольного опьянения, супружеску пару доставили в срочном порядке в больницу.

Несмотря на все усилия медиков, женщину спаси не удалось. Ночью она скончалась. Мужчина с обморожением 3 и 4 степени находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь продолжают бороться медики. Как сообщает РИА Новости, решается вопрос о направлении его в областной центр комбустиологии.

Для справки: комбустиология или ожоговая медица, сравнительно молодое направление медицины, изучающее тяжелые ожоговые поражения и способы лечения таких состояний.

Мужчина объяснил прогулку в обнаженном виде на морозе неким обрядом "очищения" дома. По данному факту проводится проверка.

Видео: Piter.TV