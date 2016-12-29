Под Уфой в жутком ДТП погибли два человека

Еще три человека госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии

В социальной сети ВКонтакте в сообшестве БашДТП сообщают о смертельной аварии под Уфой.

ДТП произошло сегодня утром, 4 января, на трассе Уфа т- Белорецк в Башкирии. По предварительным данным, возле села Улу - Елга водитель автомобиля "Рено" пошел на обгон на опасном участке дороги и совершил столкновение с автомобилем "Форд", движущемся в попутном направлении. От мощного лобового удара автомобили сильно искорежило. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД и спасательных служб констатировали смерть двух пострадавших. Еще три человека в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства аварии. Устанавливаются личности погибших и пострадавших.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК/БашДТП