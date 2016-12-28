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СМИ: 17-летний юноша задушил младшего брата и спрятал его тело в туалете

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Ранее в одной из московских квартир было найдено тело десятилетнего школьника

Накануне в одной из московских квартир в доме на Ломоносовском проспекте было обнаружено тело мертвого десятилетнего ребенка, судя по всему, убитого: криминалисты обнаружили на его теле признаки насильственной смерти.

Известно, что, по версии следствия, мальчика мог убить его старший брат, 17-летний подросток. Юноша задушил мальчика, завернул его тело в простыню и спрятал в туалете. Труп младшего сына обнаружила мать обоих детей.

При этом, как пишут СМИ, подросток в этот момент был еще в доме. Поняв, что тело брата найдено, он набросился на мать с кулаками, а потом сбежал. Мать же бросилась к соседке, чтобы вызвать полицию.

Как сообщается, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего удалось задержать. Ведется следствие.

Видео: архив

Теги: моква , поиски подозреваемого , убийство , убийство ребенка , уголовное дело
Категории: Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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