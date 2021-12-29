Суд освободил няню, которая подозревалась в убийстве двухлетней девочки в Мурино

Женщину отпустили по причине недостаточного количества доказательств вины.

Всеволожский городской не стал отправлять в СИЗО подозреваемую в убийстве двухлетней малышки в Мурино. 34-летнюю уроженку Киргизии освободили. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленобласти.

Женщину отпустили по причине недостаточного количества доказательств вины. На данный момент следователи не выяснили, почему умер ребенок.

В полицию обратилась мать девочки. Ребенок долгое время жил с няней. Заявительница рассказала, что ей позвонила сиделка и попросила забрать малышку, так как девочке стало плохо. Прибывшая на место женщина обнаружила свою дочь мертвой. На теле погибшей имелись гематомы на спине и подбородке.

Известно, что сотрудники полиции обнаружили тело девочки 30 января в Мурино. Мама погибшей забрала дочь у няни и привезла домой на такси. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv