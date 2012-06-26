По факту массового отравления в "Прибалтийской" возбуждено уголовное дело

Ранее стало известно об отравлении в гостинице более сорока человек

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту массового отравления, происходившего в течение нескольких дней в гостинице "Прибалтийская". Как стало известно ранее, с 27 января по 1 февраля 2017 года более двухсот человек, которые ели в гостиничном ресторане, получили пищевое отравление той или иной степени тяжести.

Всего пострадали более двух сотен человек, 21 постоялец "Прибалтийской Парк Инн" обратился с признаками отравления за медицинской помощью, троих госпитализировали.

Их предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. Еще 21 больной обратился в медпукнт отеля. Когда специалисты провели обход по номерам, то на плохое самочувствие пожаловались еще 198 постояльцев.

В городских правоохранительных органах скупо прокомментировали, что с 27 января по 1 февраля 2017 года неустановленные лица из числа работников организаций, осуществляющих питание и организацию проживания постояльцев гостиницы «Прибалтийская» на Васильевском острове, нарушили санитарно-эпидемиологические правила.

Следователи изъяли образцы посуды, пищи, также были сняты пробы с постельного белья и т.д.

Видео: архив