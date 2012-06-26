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По факту массового отравления в "Прибалтийской" возбуждено уголовное дело

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Ранее стало известно об отравлении в гостинице более сорока человек

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту массового отравления, происходившего в течение нескольких дней в гостинице "Прибалтийская". Как стало известно ранее, с 27 января по 1 февраля 2017 года более двухсот человек, которые ели в гостиничном ресторане, получили пищевое отравление той или иной степени тяжести.

Всего пострадали более двух сотен человек, 21 постоялец "Прибалтийской Парк Инн" обратился с признаками отравления за медицинской помощью, троих госпитализировали. 

Их предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. Еще 21 больной обратился в медпукнт отеля. Когда специалисты провели обход по номерам, то на плохое самочувствие пожаловались еще 198 постояльцев.

В городских правоохранительных органах скупо прокомментировали, что с 27 января по 1 февраля 2017 года  неустановленные  лица из числа  работников организаций, осуществляющих питание  и организацию  проживания постояльцев   гостиницы «Прибалтийская» на Васильевском острове, нарушили  санитарно-эпидемиологические правила.

Следователи изъяли образцы посуды, пищи, также были сняты пробы с постельного белья и т.д.

Видео: архив 

Теги: гостиница прибалтийская , массовое отравление , отравление в гостинице , петербург , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия

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