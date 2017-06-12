По ЗСД проехал "российский флаг" из 201 машины

Автовладельцы устроили масштабный флешмоб на центральном участке магистрали в честь Дня России.

По Западному скоростному диаметру проехался "российский флаг" из 201 машины. Акция прошла на центральном участке магистрали сегодня, 12 июня, в День России.

В праздничном автопробеге "Автомобильная Россия" участвовало по 67 машин белого, синего и красного цветов. Они заняли три полосы ЗСД: флешмоб проходил от Богатырского проспекта до съезда на предполагаемое продолжение набережной Макарова.

Колонну сопровождали экипажи ГИБДД, она неспеша проехала по магистрали. Участвовать в акции мог любой желающий, обладая подходящей машиной. Петербургский флешмоб претендует на звание самой масштабной движущейся автомобильной колонны, выстроенной в форме российского триколора.

Видео: vk.com / Ольга Рогозина