По Невскому проспекту бегал приезжий из Казани с пистолетом

21-летнего молодого человека с травматом доставили в отделение полиции

В Петербурге вечером во вторник, 18 июля 2017 года, задержали 21-летнего молодого человека, который бегал в компании приятелей по Невскому проспекту и размахивал оружием. Кроме того, он вел себя агрессивно и покрикивал на прохожих.

Как сообщается, люди вызвали наряд ППС на место происшествия. Прибывшие полицейские обнаружили, что хулиган переместился от дома №30 по Невскому проспекту к набережной канала Грибоедова. Там дебошира и задержали.

Вместе с хулиганом были задержаны и доставлены в 78 отдел полиции 26-летний петербуржец и 19-летний житель Выборга. Оружие, которое было при себе у молодого человека, оказалось травматическим. Сам 21-летний мужчина приехал в Петербург из Казани. Пистолет изъят, проводится проверка.

фото: архив