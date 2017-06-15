По Челябинску слоны гуляли

Большие индийские слоны приехали в Челябинск вместе с Варшавским цирком

В Челябинск с выступлением приехал Варшавский цирк. Среди артистов две милые слонихи - Дженни и Магда.

Накануне вечером, 14 мая, слонов вывели на прогулку в парк Гагарина, когда в парке было много отдыхающих. Эти милые гиганты вызвали бурный восторг у горожан. За животными можно было наблюдать с близкого расстояния, фотографировать и снимать на видео.

Слоны посыпали себя землей, бродили и лежали на газоне. Очевидцы охотно делятся впечатлениями, фотографиями и видео в социальных сетях. Сообщается, что сегодня, 15 июня, можно будет еще раз понаблюдать за слонами. Прогулка состоится в парке "Металлург" на ЧМЗ в 17 часов.

Видео: ВК,Света Денисчева

Фото: ВК, Типичный Челябинск/Telefakt.ru