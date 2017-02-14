Абсолютно голые модели вновь вернутся на страницы Playboy

Хефнеры признались, что совершили ошибку, отказавшись от откровенных снимков в мужском журнале. С марта на обложках опять появятся обнаженные девушки.

Накануне днем, 13 февраля, Купер Хефнер обрадовал поклонников мужского журнала заявлением о том, что абсолютно голые модели вернутся на страницы издания. В своем твиттере он написал, что концепция прошлого года была несколько ошибочной. Он также отметил, что, конечно, до модернизации журнала в 2016 году тот способ, которым Playboy представлял обнаженную натуру, устарел. Однако было неправильным убирать полностью обнаженных моделей со страниц издания.

Впрочем, тиражи журнала за прошедшее время значительно выросли, отказавшись от слишком откровенных фото, издание вышло на новые платформы в соцсетях, к тому же средний возраст читателей понизился до 30 лет. Но подписчиков значительно поубавилось вместе с нововведениями. Поэтому создатели, Хью и Купер возвращаются к традициям: "Нагота никогда не была проблемой и не является ею сейчас. Сегодня мы возвращаем свой индивидуальный стиль и снова заявляем, кто мы такие".

Кстати, в сети уже появилась фотография мартовской обложки журнала Playboy.

Видео: youtube, BrasNThings

Фотографии: твиттер Купера Хефнера