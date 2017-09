Звезды скорбят по Хью Хефнеру: Памела Андерсон плачет

На 92 году ушел из жизни знаменитый Хью Хефнер. Известие о его смерти появилось на официальной странице журнала в Twitter.

На официальной странице журнала Playboy в Twitter появилось печальное известие о кончине его создателя: "American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91" (Американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер скончался сегодня. Ему было 91).

Смерть основателя playboy-империи наступила 27 сентября, в среду. известный плейбой умер от старости в собственном доме, в окружении семьи.

Новость повергла в шок знаменитостей. Звезды делятся своей реакцией в социальных сетях. Модель Памела Андерсон опубликовала в своем instagram видео, в котором она лежит на кровате в пеньюаре и размазывает по глазам растекшиеся тени.

Светская львица Ким Кардашьян в своем твиттере опубликовала запись: "Покойся с миром, легендарный Хью Хефнер! Для меня было большой честью быть частью команды Playboy! Нам будет очень тебя не хватать! Люблю тебя, Хеф"

"Так грустно слышать новость о Хью Хефнере. Он был легендой, новатором и единственным в своем роде. Осталось много веселых и невероятных воспоминаний. Я буду очень по нему скучать.", - написала в твиттере актриса и модель Пэрис Хилтон

Российская модель, звезда "Дома-2" тоже опубликовала пост со скорью и добавила фото, где она позирует для обложки русскоязычной версии Playboy.

«Сегодня наш мир покинул легендарный парень, ценитель и создатель красоты, женственности и сексуальности в жанре развлекательных СМИ. Я читаю этот журнал с 13 лет. С детства ровнялась на моделей 90-х и понимала, какой должна быть настоявшая красивая женщина! Ну, а потом я выросла и сама была на обложке этого журнала целых три раза!», - написала звезда

Видер и фото:

instagram.com/alenavodonaeva

instagram.com/pamelaanderson/