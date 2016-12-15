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На Двинской пожилой водитель не справился с Ford: машина опрокинулась на женщину
Сегодня, 17:54
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Asyaromanenkova
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На Двинской пожилой водитель не справился с Ford: машина опрокинулась на женщину

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Вечером в пятницу серьезная авария с двумя пострадавшими произошла на Двинской улице. Ранения получили водитель иномарки и женщина-пешеход.

Страшное ДТП произошло в Кировском районе Северной столицы на Гутуевском острове. Около 12.30 в пятницу, 7 июля, автомобиль Ford перевернулся около дома 15 на Двинской улице. За рулем машины сидел 78-летний водитель. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пожилой мужчина не справился с управлением.

На Двинской пожилой водитель не справился с Ford: машина опрокинулась на женщину

Опрокинувшийся автомобиль задел женщину-пешехода. Сообщатся, что пострадавшей 62 или 63 года. На месте происшествия работали все экстренные службы. Врачи скорой помощи забрали двух участников ДТП. Мужчина находится в состоянии средней тяжести, а женщине повезло куда меньше. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Полиция выясняет подробности ДТП. Очевидцы опубликовали фотографии с места ЧП.

На Двинской пожилой водитель не справился с Ford: машина опрокинулась на женщинуНа Двинской пожилой водитель не справился с Ford: машина опрокинулась на женщину

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Происшествия

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