Петербуржец зверски зарезал случайного собутыльника в парадной

В Петербурге по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений задержали мужчину 1965 года рождения. Его подозревают в том, что тот едва не зарезал случайного знакомого, 36-летнего бездомного мужчину.

По версии следствия, инцидент произошел в одной из парадных дома, расположенного на улице Лазо в Красносельском районе. Около пяти часов утра в подвале дома №8 корп. 2 потерпевший и подозреваемый распивали алкоголь. Как это нередко случается, в ходе "застолья" возник конфликт, закончившийся поножовщиной.

Потерпевшего мужчину с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

Видео: из архива