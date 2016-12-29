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Петербуржец зверски зарезал случайного собутыльника в парадной

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В Петербурге по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений задержали мужчину 1965 года рождения. Его подозревают в том, что тот едва не зарезал случайного знакомого, 36-летнего бездомного мужчину.

По версии следствия, инцидент произошел в одной из парадных дома, расположенного на улице Лазо в Красносельском районе. Около пяти часов утра в подвале дома №8 корп. 2 потерпевший и подозреваемый распивали алкоголь. Как это нередко случается, в ходе "застолья" возник конфликт, закончившийся поножовщиной.

Потерпевшего мужчину с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

Видео: из архива     

Теги: бытовое преступление , бытовое убийство , зарезал собутыльника , петербург , уголовное дело , улица лазо
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Происшествия

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