Петербуржец избежал наказания за убийство

Житель Северной столицы рассказал, как 25 лет назад убил в Выборге женщину. Преступление сошло ему с рук.

Он молчал четверть века. И только сегодня, 17 января, СК по Ленобласти фиксирует признательные показания мужчины, который в 1992 году лишил жизни девушку из Выборга. Он уже сядет за решетку, поскольку совершил убийство около 25 лет назад. А согласно статье 78 УК РФ по прошествии 15 лет наказание аннулируются. Поэтому без наручников и конвоя, подозреваемый рассказал в квартире одного из дома на Суворовском пр., 13 Выборга, как расправился с жертвой и почему пошел на преступление. Сотрудники СК и УК приступили к уличной операции: они сличают показания мужчины с материалами уголовного дела.

Перед Новым годом Экспертно-криминалистический центр передал Управлению уголовного розыска информацию о том, что найденные на месте преступления в 1992 году отпечатки пальцев идентичны пальчикам некого мужчины, проживающего в Петербурге. Правоохранители прибыли к нему домой и расспросили об убийстве.

Выяснилось, что подозреваемый, будучи 21-летним парнем, случайно познакомился с 36-летней погибшей. Он подвез ее до дома, затем женщина пригласила его к себе в гости. По словам мужчины, они выпивали, а потом между ними разгорелся конфликт. В итоге подозреваемый не смог совладать со своими эмоциями, поэтому ударил женщину несколько раз по голове и пырнул ножом. После он скрылся с места преступления. Об этом сообщает Фонтанка.

Ранее мы писали, что пьяный мужчина забил ногами до смерти своего собутыльника в Лужском районе.