Нищий город: в январе петербуржцы покупали еды на 8.5% меньше

Январь 2017 получился не самым сытым для среднестатистического петербуржца.

Экономический кризис для петербуржцев не заканчивается. С каждым месяцем жители Северной столицы вынуждены тратить все меньше и меньше средств на продукты питания. Об этом говорится в новом ежемесячном отчете Петростата. Сообщается, что за первый месяц 2017 года жители Санкт-Петербурга сократили расходы на "вкусняшки" на 8.5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего население за месяц потратило 34 млрд рублей на закупку продуктов питания. И это при том, что на первую неделю января традиционно выпадают "сытые" новогодние праздники и Рождество.

В отчете Петростата содержатся и другие, более приятные сведения. Например, известно, что общий оборот розницы в городе вырос на 3.4%, а расходы на непродвольственные товары увеличились на 11%. Получается, что люди предпочли вкладывать деньги не в еду, а в какие-то товары для дома, автомобиля и личного пользования.

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