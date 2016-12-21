Петербуржцы провожают весну жаркими гуляниями у Петропавловской крепости

Сегодня, 26 февраля, возле Нарышкиного бастиона петербуржцы, несмотря на погоду, собрались, чтобы вместе отпраздновать приход весны и традиционно сжечь Масленицу

Как сообщают очевидцы, у стен Петропавловской крепости сегодня, 26 февраля сотни горожан собрались вместе, чтобы поесть блинов, потанцевать и отметить Масленицу. Гостям предложили множество развлечений: взрослые фотографировались с соломенным чучелом, а дети с удовольствием седлали лошадей, только надувных.

Прямо на снегу проходили конкурсы с традиционными русскими играми, особой популярностью пользовались городки. Согреваться помогал горячий чай из медных самоваров. В палатках проводили мастер-классы по вышиванию.

Известно, что организатором Масленицы у стен Нарышкина бастиона впервые стал Музей истории Санкт-Петербурга. В планах проводить её в этом месте ежегодно.

Видео: Instagram, voytenko.andrei

Фото: Instagram, lumarina123, gromova_jewelry, artivspb