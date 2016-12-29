Следователи Петербурга просят помощи в поимке убийцы, связавшего и избившего мужчину

В распоряжении следователей появилась фотография возможного убийцы мужчины в квартире на улице Сикейроса.

Правоохранительные органы Петербурга расследуют жестокое убийство мужчины. Само преступление произошло еще 9 января. В квартире дома на улице Сикейроса нашли труп 38-летнего мужчины. Руки погибшего были связаны. На теле нашли многочисленные следы от ударов. В насильственности смерти никто не сомневался. Однако, остальное было покрыто тайной.

К вторнику, 17 декабря, у следователей появилась некоторая информация о преступлении. По их данным, к нему причастен некий мужчина. У СК есть фотографии с камеры видеонаблюдения в лифте. Служители закона распространяют этот снимок, чтобы найти подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается. Поиском злоумышленника занимаются специалисты. Также пресс-служба СК просить горожан звонить по телефонам 570-66-71, 542-40-42 или 02, если им что-то известно об этом человеке.

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу