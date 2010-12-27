Агрессивный петербуржец, бросивший самокат в ребенка отделался подпиской о невыезде

Жителя Петербурга, который бросил в 10-летнего мальчика самокат выпустили под подписку.

Петербургский суд Приморского района принял к производству уголовное дело в отношении Никиты Кравченко, который бросил самокат в 10-летнего ребека.

Стало известно, что Приморский суд изменил меру наказания. Теперь обвиняемый не будет заключен под стражу, а всего отделается подпиской о невыезде.

Напомним, в начале апреля Кравченко на своей Kia ехал по Ланскому шоссе. Ребенок в это время с самокатом переходил дорогу. В поведении мальчика мужчине что-то не понравилось, он вышел из автомобиля, ударил парня по лицу и швырнул вдогонку самокат, после чего скрылся. Через сутки он был задержан в отделе полиции, куда явился самостоятельно