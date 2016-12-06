Депутаты ЗакСа хотят уровнять студентов младше и старше 18 лет в получении медпомощи

Петербургские парламентарии хотят обратиться к министрам здравоохранения и образования с предложениям уровнять в правах на медицинскую помощь несовершеннолетних и совершеннолетних студентов.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились к главам министерства здравоохранения и министерства образования и науки. Парламентарии просят уровнять в правах на медицинскую помощь несовершеннолетних и совершеннолетних студентов.

Причиной для обращения стало то, что студенты старше 18 лет не могут получить медицинские услуги через медкабинеты вузов и ссузов. По действующим правилам на бесплатную помощь могут претендовать только студенты, недостригшие 18 лет. Сразу в два министерства депутаты обратились, так как большинство учебных заведений принадлежат Минобрнауки РФ, а медицинские кабинеты в них – Минздраву.

Авторы инициативы отмечают, что большинство студентов совершеннолетние, и медосмотры для них становятся платными. Это снижает эффективность противоэпидемических и профилактических мероприятий, так как несовершеннолетние и совершеннолетние студенты учатся вместе. Автором проекта стала депутат ЗакСа Елена Киселева.