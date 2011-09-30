Лимаренко: Двоим пострадавшим при взрыве газа на Сахалине оказывают медпомощь

Глава региона сообщил о двух пострадавших в Тымовском.

Двоим пострадавшим при взрыве газа в поселке Тымовское на Сахалине оказывается медицинская помощь. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава региона Валерий Лимаренко. Чиновник отметил, что в настоящее время врачи не фиксируют угрозу для жизни этих пациентов. В настоящее время жители госпитализированы. Власти принимают решение относительно транспортировки прибывших пациентов из местной больницы в Южно-Сахалинск при помощи вертолета санитарной авиации.

Двое пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Они будут жить, будем надеяться. Наша медицина говорит, что они будут жить. Валерий Лимаренко, глава Сахалина

Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live