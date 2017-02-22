Депутаты ЗакСа попросили Минприроды разобраться с проблемами "Красного бора"

Законодательное собрание Северной столицы опасается за судьбу полигона "Красный бор" из-за отзыва у него лицензии на размещение и обезвреживание отходов.

Народные избранники ЗакСа обратились к министерству природы с просьбой разобраться с проблемами полигона "Красный бор". Парламентариев беспокоит, что у полигона отобрали лицензию. Теперь "Красный бор" не может размещать и перерабатывать отходы.

Судебный запрет может негативно сказаться и привести к негативным элегическим последствиям. Это отразится на сотрудниках предприятия, а также на жителях Ленобласти.

"Представляется, что до решения вопроса о передаче полигона в федеральное ведение любые действия по прекращению действия лицензии ГУПП "Полигон "Красный Бор" являются неправомерным и губительными для жителей Северо-Западного региона", - отметила глава профильной парламентской комиссии Мария Щербакова.

В начале февраля ЗакС попросил главу правительства РФ Дмитрия Медведева включить полигон в реестр объектов накопленного ущерба, а затем перевести на федеральный контроль.

Видео: Youtube / Алексей Никаноров