Депутаты решили скинуть "Красный Бор" на Москву

Комиссия ЗакСа по экологии и природопользованию хочет предать полигон для утилизации токсичных отходов "Красный Бор" в федеральное ведение.

Комиссия по экологии и природопользованию петербургского парламента осмотрела полигон для утилизации токсичных отходов. Там депутаты ЗакСа провели выездное совещание. В ходе него было решено, что "Красный Бор" надо включить в государственный реестр накопленного экологического ущерба. Это позволит получить федеральные средства для ликвидации угрозы. При этом народные избранники отметили, что отходы на полигон везли не только из Петербурга и Ленобласти.

Для передачи "Красного Бора" в федеральный учет создадут специальную рабочую группу. Идею о судьбе полигона предложили в комитете по природопользованию. Писбмо с этой просьбой отправили министру природных ресурсов.

Полигон для утилизации токсичных отходов находится в Тосненском районе Ленобласти. Там хранится около двух милилонов отходов производства. В начале этого года выяснилось, что завод по переработке отходом в "Красном Бору" строиться не будет.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга