"Зенит-арена" обошлась городу еще в 2 млрд рублей

Смольный заключил еще один контракт с генподрядчиком стадиона на Крестовском компанией "Метрострой".

Правительство Петербурга и "Метрострой" заключили новый контракт на дополнительные работы на "Зенит-Арене". Генподрядчик по соглашению будет приводить стадион в соответствие с требованиями силовых ведомств. Контракт обошелся городу в два миллиарда рублей. Он был подписан 29 декабря.

Из выделенных денег 1,34 миллиарда пойдут на строительство и монтажные работы. Еще 504 миллиона – на закупку оборудования, мебели и инвентаря. На прочие расходы пойдут 228 миллионов, сообщает "Санкт-Петербург.ру".

В декабре истек срок контракта города с "Метростроем". Его стоимость составила 4,8 миллиарда рублей. Работы на стадионе будут продолжаться до 31 марта. В конце прошлого года Ростехнадзор выдал "Зенит-Арене" заключение о соответствии. Первый матч на стадионе запланирован на 17 июня 2017 года. Сборная России встретится с Новой Зеландией.

Видео: Instagram / artemvasilevspb