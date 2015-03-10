Новый стадион открыли в парке Озеро Долгое

Площадь объекта составляет около 34 тыс. кв.м.

В субботу, 10 июня, в Приморском районе прошло открытие нового летнего стадиона. Об этом сообщила пресс-служба компании City Solutions, которая выступила подрядчиком проекта.

Объект появился на пересечении Парашютной улицы и улицы Маршала Новикова в парке Озеро Долгое. Площадь стадиона составляет около 34 тыс. кв.м. На нём размещены 2 футбольных поля с подогревом, одно из которых, площадью 105 на 68 м, полностью соответствует требованиям FIFA к площадкам для проведения международных матчей.

Также стадион оборудован современными баскетбольной и волейбольной площадками, шестью дорожками для занятий легкой атлетикой протяжённостью 100 м каждая, и площадками для индивидуальных физических занятий. Для любителей спортивного образа жизни предусмотрели раздевалки и душевые. Площадки окружены трибунами вместимостью до 1 тыс. зрителей.

Ранее мы сообщили о том, что в октябре 2023 года на проспекте Сизова откроют молодёжный сквер.

Фото: пресс-служба строительной компании City Solutions