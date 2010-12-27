К 9 мая Петербург украсят 400 тысяч цветов виолы

К Дню победы Петербург будет украшен тысячами цветов. Садовники уже высадили первые саженцы виолы.

К Дню Победы садовники Петербурга высаживают в цветники саженцы виолы. Эти цветы украшают город первыми.

Совсем недавно газоны были в снегу, а перед садовниками стояла сложная задача успеть высадить 400 тысяч саженцев в короткие сроки.

Сегодня цветы уже можно увидеть на Невском проспекте, Малой Конюшенной улице, Московском проспекте и других улицах. В Екатериненском сквере украшенн цветник свыше 6 тысяч саженцами. Он был создан по историческим чертежам.

Садовник ведет кропотливую работу. В день он высаживает от 1000 до2000 саженцев. Важно соблюдать правила высаживания цветов. Глубина посадки, расстояние между цветами. Чтобы цветник получился еще красивее необходимо выстроить схему и рисунок посадки.

По сравнению с прошлым годом садовники начали свою работу позднее. На это повлияли погодные условия, но виола считается холодноустойчевым цветком.

После две-три недели высадки требуетсяся прополка, регулярное разрыхление грунта и полив. Прежде чем цветы появятся на городских улицах, садовники готовят газоны: «перештыковывают», как говорят специалисты, грунт, намечают будущий рисунок цветника и т.д.

Всего в этом году северную столицу украсят почти 8 млн цветов», - говорит председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Ко Дню Победы, в первую очередь, будут украшены мемориалы, памятные места, газоны на ключевых магистралях. Садово-парковое предприятие "Калининское" на проспекте Непокоренных высаживает около 70 тысяч цветков виолы.

Саженцы выращены в специальном тепличном комплексе и обеспечивает их многоэтапную закалку.