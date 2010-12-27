Петербург и Ленобласть в числе "Чистой воды"

Роспотребнадзор зафиксировал в Петербурге и Ленобласти хороший показатель доступности безопасной питьевой воды.

Роспотребнадзор провел исследование и зафиксировал, что в Петербурге и области меньше всего проблем со здоровьем из-за "плохой" воды.

По мнению экспертов, показания обеспеченности населения чистой питьевой водой соответствует уровню развитых стран.

По данным Росстата, в 2016 году 90,7% жителей РФ имели возможность пользоваться качественной водой. А за последние 9 лет ситуация с доступностью безопасной питьевой воды по стране улучшилась на 5%. Качественную питьевую воду стали использовать еще 11 млн человек.

Известно, что более 10 регионов страны ухудшили показатели доступности безопасной воды. В это число входит: Владимирская, Архангельская, Астраханская области, Алтайский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия.