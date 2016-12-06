Первое видео из Тамбовской области, где сын зарубил всю свою семью

Эта ужасная трагедия всколыхнула всю Россию. Ужасная резня произошла накануне рано утром в селе Сосновка Тамбовской области. Известно, что по неустановленным пока что причинам 17-летний ученик местного училища набросился с топором на родственников. Жертвами молодого убийцы Александра К. стали его же домочадцы: отец Виктор, 14-летняя сестра Виктория и бабушка Вера.
Сегодня появилась новая информация от соседки трагически погибшей семьи.
"Когда он всё это совершил, побил их всех топором, побежал к соседке. Говорит, тётя Таня, позвони в скорую помощь. Она, конечно, не поверила. Говорит, пойдём посмотрим, что там. Пошла с ним вместе в дом, это ведь страшно с убийцей идти. Глянула и обмерла", — рассказала жительница села Сосновка Надежда Иванова.
Видео: YouTube, Рассекречено
Фото: СУ СК РФ по Ульяновской области