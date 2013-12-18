В Смольном рассказали о ежедневной уборке в парке Сосновка

В задачи работников ручного труда входит уборка мусора, а также посыпание дорожек песком, чистка мелколесья и уборка сухостоя.

Парк Сосновка, который считается одним из крупнейших в Северной столице, ежедневно проходит процесс зимней уборки. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

На территории парка площадью 16,88 га работают три трактора. Также в мероприятиях задействованы работники ручного труда. В их задачи входит уборка мусора, а также посыпание дорожек песком, чистка мелколесья и уборка сухостоя.

Парк очень востребован не только жителями нашего района, но и жителями всего города. Его окружают четыре ведущие магистрали района, и сам парк очень большой, около 300 га. Значит, сезонные работы здесь проводятся постоянно. Татьяна Малик, гендиректор садово-паркового предприятия "Выборгское"

Ранее мы сообщили о том, что Муринский парк обновят к 15 декабря.

Фото: пресс-служба Смольного