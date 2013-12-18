В Смольном рассказали о ежедневной уборке в парке Сосновка

Парк Сосновка, который считается одним из крупнейших в Северной столице, ежедневно проходит процесс зимней уборки. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
На территории парка площадью 16,88 га работают три трактора. Также в мероприятиях задействованы работники ручного труда. В их задачи входит уборка мусора, а также посыпание дорожек песком, чистка мелколесья и уборка сухостоя.
Парк очень востребован не только жителями нашего района, но и жителями всего города. Его окружают четыре ведущие магистрали района, и сам парк очень большой, около 300 га. Значит, сезонные работы здесь проводятся постоянно.
Татьяна Малик, гендиректор садово-паркового предприятия "Выборгское"
Ранее мы сообщили о том, что Муринский парк обновят к 15 декабря.
Фото: пресс-служба Смольного
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