Муринский парк обновят к 15 декабря

Первый этап реконструкции Муринского парка охватывает часть от Гражданского проспекта до улицы Ушинского.

Первый этап реконструкции Муринского парка завершат 15 декабря. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил технический директор компании – подрядчика реконструкции "Балт Юнион" Владимир Застольский.

Владимир Застольский рассказал, что к 1 декабря будут завершены все аграрные и строительно-монтажные работы. Монтаж игрового, детского оборудования, скамеек должен закончиться до 15 декабря.

Первый этап реконструкции Муринского парка охватывает часть от Гражданского проспекта до улицы Ушинского. На этом участке появится детская площадка с перголой, спортивная площадка с тренажерами.

Также в парке ранее высадили 295 деревьев – ив, краснолистных кленов, каштанов, яблонь, груш.

В октябре в Петербурге завершили благоустройство сквера на улице Генерала Хазова.

Фото: Комитет по благоустройству