В Муринском парке стартовали работы по благоустройству

В Муринском парке Калининского района стартовали масштабные работы по его благоустройству, превращая это место в настоящий оазис природы и активного отдыха.

В рамках проекта планируется высадить в Мурманском парке почти 300 новых деревьев и предоставить жителям и гостям района совершенно новые возможности для активного времяпрепровождения. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Темой благоустройства парка стала "Жизнь в окружении природы", и это отражается во всех этапах проекта.

Первый этап работ охватит участок от Гражданского проспекта до улицы Ушинского и должен быть завершен не позднее 15 октября текущего года. Здесь уже в ближайшем будущем появится новая детская площадка, спортивная зона с тренажерами, а также обновленные велодорожки, которые будут отделены от пешеходных зон газонами.

В течение двух лет в Муринском парке появятся 295 хвойных и лиственных деревьев, среди которых ивы, краснолистные клены, каштаны, яблони и груши. Следующий этап благоустройства охватит участок от улицы Ушинского до Светлановского проспекта, а затем начнутся работы на правом берегу ручья, где находится березовая роща.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта в Ломоносовском районе осуществят благоустройство Сойкинского источника.

Фото: Piter.TV