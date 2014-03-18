В рамках проекта в Ломоносовском районе осуществят благоустройство Сойкинского источника

Природный красный уголок Ломоносовского района станет красивым и опрятным. Начинается проект, направленный на улучшение окрестностей Сойкинского источника.

В поселении Пениково в настоящее время воплощается проект по улучшению территории в рамках инициативы "Сойкинскому источнику – новую жизнь". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ломоносовского района Ленобласти.

В сентябре 2023 года запланировано проведение мероприятий по улучшению окрестностей Сойкинского источника. По планам специалистов, планируется установить крышу над источником, разместить защитную сетку и специальный держатель для бутылей.

Кроме того, в конце октября для учащихся местных школ будет организован День родника. В рамках этого мероприятия дети смогут узнать о важности сохранения водных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Петербурга продолжается благоустройство двух новых скверов.

Фото: администрация Ломоносовского района Ленинградской области