В рамках проекта в Ломоносовском районе осуществят благоустройство Сойкинского источника

В поселении Пениково в настоящее время воплощается проект по улучшению территории в рамках инициативы "Сойкинскому источнику – новую жизнь". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ломоносовского района Ленобласти.
В сентябре 2023 года запланировано проведение мероприятий по улучшению окрестностей Сойкинского источника. По планам специалистов, планируется установить крышу над источником, разместить защитную сетку и специальный держатель для бутылей.
Кроме того, в конце октября для учащихся местных школ будет организован День родника. В рамках этого мероприятия дети смогут узнать о важности сохранения водных ресурсов.
Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Петербурга продолжается благоустройство двух новых скверов.
Фото: администрация Ломоносовского района Ленинградской области
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