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В Красногвардейском районе Петербурга продолжается благоустройство двух новых скверов
Сегодня, 21:38
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В Красногвардейском районе Петербурга продолжается благоустройство двух новых скверов

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Работы проходят в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

В Красногвардейском районе Петербурга благоустраивают два новых сквера – на Пискаревском проспекте и Бокситогорской улице. Работы проходят в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.

В сквере около Спортивной школы №2 специалисты подготовили дорожки под укладку брусчатки и резинового покрытия. Кроме того, продолжается подготовка площадки для установки наружного освещения. В следующем месяце планируют высадить 66 деревьев и 520 кустарников.

На территории Охта-сквера завершается укладка брусчатки. Бордюрные камни уже установлены. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге Ново-Манежный сквер закрыли на ремонт.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района

Теги: красногвардейский район, новый сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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