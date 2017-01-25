В Красногвардейском районе Петербурга продолжается благоустройство двух новых скверов

В Красногвардейском районе Петербурга благоустраивают два новых сквера – на Пискаревском проспекте и Бокситогорской улице. Работы проходят в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.
В сквере около Спортивной школы №2 специалисты подготовили дорожки под укладку брусчатки и резинового покрытия. Кроме того, продолжается подготовка площадки для установки наружного освещения. В следующем месяце планируют высадить 66 деревьев и 520 кустарников.
На территории Охта-сквера завершается укладка брусчатки. Бордюрные камни уже установлены.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге Ново-Манежный сквер закрыли на ремонт.
Фото: пресс-служба Красногвардейского района
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