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В Петербурге Ново-Манежный сквер закрыли на ремонт
Сегодня, 20:21
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В Петербурге Ново-Манежный сквер закрыли на ремонт

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Садово-парковое предприятие "Центральное" проводит работы по восстановлению пешеходной зоны.

Ново-Манежный сквер, находящийся на Манежной площади в Петербурге, закрыли на ремонт. Об этом рассказали в Комитете по благоустройству в среду, 23 августа.

Садово-парковое предприятие "Центральное" проводит работы по восстановлению пешеходной зоны. Специалисты заменят плитку на площади почти 200 "квадратов" и верхний слой щебеночно-набивного покрытия на площади 500 "квадратов".

Согласно плану, ремонт завершится к 31 августа, однако садовники намерены открыть сквер вновь до 25 числа. 

Ранее мы сообщали о том, что парк на Смоленке начали возводить в Петербурге.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга

Теги: ново-манежный сквер, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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