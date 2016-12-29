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Перехватывающие парковки не пользуются спросом у жителей Петербурга

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Автостоянки, находящиеся недалеко от станций метро "Площадь Александра Невского" и "Ладожская", пустуют

 Недавно около станций метро "Площадь Александра Невского" и "Ладожская" после реконструкции вновь заработали перехватывающие парковки, но на данный момент они не пользуются спросом у жителей Санкт-Петербурга. Тротуары возле автостоянок заставлены машинами, в то время как сами парковки заполнены лишь на 40%. Наша съемочная группа побывала там в автомобильный "час-пик" - в самом начале рабочего дня. Впрочем, возможно, многие горожане еще просто не вкурсе возобновления работы объектов.

Автостоянки действуют в 2 режимах: платный и режим "перехвата". На территории стоянки установлены видеокамеры, шлагбаум, стойки въезда и выезда и терминал оплаты.

В 2017 году планируют открыть новые перехватывающие автостоянки в 12 районах Санкт-Петербурга. На сегодняшний день в городе насчитывается 13 парковок, работающих в режиме "перехвата". 

Видео: канал Piter.TV

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Категории: Новости СПб Топ сюжетов

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