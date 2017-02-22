Видео из Таганрога: при пожаре в гараже пострадал пенсионер

Из-за электропроводки загорелся гараж с людьми. Пожилого мужчину с ожогами госпитализировали в больницу.

Накануне днем, 21 февраля, в Таганроге дотла выгорел гараж. Инцидент произошел на улице Зои Космодемьянской в районе 15 часов 15 минут. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы, а сам пожар запечатлели на камеры.

На кадрах видно, как густой серо-черный дым поднялся над гаражами. Спустя считанные минуты огонь распространился на площади около 15 кв. м. На тушение огня были отправлены 9 человек и 3 машины МЧС. Ликвидировать очаг возгорания удалась спустя 10 минут. В результате пожара пострадал мужчина 87-ми лет. С ожогами рук его в срочном порядке доставили в медучреждение.

Спасатели называют причиной возгорания замыкание электропроводки. Ранее мы сообщали, что на Таллинском шоссе тушили бордель.

Видео: youtube, Евгений Соха