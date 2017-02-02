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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 21:22
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MShaffter
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Печальные новости из Ставрополя: девочка отравилась угарным газом и утонула

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Отец девочки самовольно установил газовую колонку без дымохода, девочка потеряла сознание от угарного газа и упала в наполненную водой ванну

Трагедия произошла накануне, 1 февраля, в городе Ставрополь.

Отец 12-летней девочки несколько дней назад самовольно установил дома газовую колонку, что строжайше запрещено законодательством и правилами безопасности. При этом он нарушил технологию. Колонка была не оборудована дымоходом, поэтому угарный газ поступал в помещение. 

Девочка надышалась продуктами горения, потеряла сознание, упала в наполненную водой ванну и утонула.

"По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - сообщается на официальном сайте СУ СК России по Ставропольскому краю.

Видео: Piter.TV

Теги: газ , смерть ребенка , ставрополье , трагедия , утонула
Категории: Новости России Происшествия

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    Вчера
    21:43
    Марина Ответить

    полная страна ипанатов

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