Печальные новости из Ставрополя: девочка отравилась угарным газом и утонула

Отец девочки самовольно установил газовую колонку без дымохода, девочка потеряла сознание от угарного газа и упала в наполненную водой ванну

Трагедия произошла накануне, 1 февраля, в городе Ставрополь.

Отец 12-летней девочки несколько дней назад самовольно установил дома газовую колонку, что строжайше запрещено законодательством и правилами безопасности. При этом он нарушил технологию. Колонка была не оборудована дымоходом, поэтому угарный газ поступал в помещение.

Девочка надышалась продуктами горения, потеряла сознание, упала в наполненную водой ванну и утонула.

"По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - сообщается на официальном сайте СУ СК России по Ставропольскому краю.

Видео: Piter.TV