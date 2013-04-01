В Петербурге поймали рецидивиста-сластену из-за его любви к шоколаду

Молодой человек попался на краже шоколада из супермаркета, также оказалось, что он находится в федеральном розыске.

Молодой человек решил полакомиться шоколадом. Но платить за него он не хотел. В итоге злоумышленник утащил сладости из магазина "Карусель" на Маршала Блюхера. Но выйти из супермаркета с ворованным ему не удалось. Охрана вычислила преступника и сдала его полиции. Оказалось, что воришка не скупился и набил свои карманы шоколадом разных марок на три тысячи.

Но еще больше сюрпризов ждало сотрудников полиции в отделении. Там им удалось установить личность сластены. Оказалось, что молодой человек приехал в Петербург из Мурманска. Ранее он был судим и числился в федеральном розыске за похожие преступления. Сейчас похититель шоколада находится под арестом. К его проступкам добавится еще один.

Это не первый случай за этот месяц, когда преступников в федеральном розыске ловят из-за мелкого проступка. На прошлой неделе похититель новогодней елки из Шушар оказался в федеральном розыске. В четверг, 15 декабря, с детской площадки дома в Шашарах украли новогоднюю искусственную елку. Злоумышленников вычислили по камерам видеонаблюдения.