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Полиция Петербурга со стрельбой задержала пьяного лихача на BMW
Сегодня, 13:53
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Asyaromanenkova
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Полиция Петербурга со стрельбой задержала пьяного лихача на BMW

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Сотрудники ГИБДД устроили гонки за нарушителем, который не захотел остановиться. Оказалось, что молодой человек был пьян.

В среду, 19 июля, в Северной столице инспекторы ГИБДД устроили погоню на лихачем на BMW. Около полудня рядом с домом 16 на Сызранской улице полицейские попытались остановить иномарку, так как водитель был не пристегнут.

Однако мужчина не отреагировал на сигналы ГИБДД, а вместо этого увеличил скорость. Это создало угрозу для горожан, поэтому правоохранители пустились в погоню. Полицейские применили табельное оружие: один выстрел был произведен в воздух, несколько по колесам автомобиля.

Остановить лихача получилось только у дома 95 на Московском проспекте. За рулем оказался 24-летний молодой человек. Стали понятны и причины его странного поведения: он был пьян. Водителя задержали и составили сразу несколько протоколов о нарушениям. В результате стрельбы никто не пострадал.

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Теги: гибдд , новости питера , новости спб , погоня , происшествия спб
Категории: Новости СПб

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